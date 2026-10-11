Incendio esfumó 7 locales del centro

Al menos 7 locales comerciales resultaron afectados en un incendio que se registró ayer en la Asociación Civil de Emprendedores La Bolsa, ubicada en la avenida Universidad, esquina La Bolsa, frente al centro comercial Metrocenter, en la parroquia Catedral del municipio Libertador.

Efectivos de los Bomberos de Caracas lograron sofocar el incendio estructural que afectó un área combinada de unos 75 metros cuadrados, indicó el reporte bomberil publicado en redes.

La emergencia amenazó con propagarse masivamente debido a la alta carga de material combustible (ropa y zapatos), en un núcleo que alberga a poco más de 160 locales comerciales, distribuidos en una superficie aproximada de 980 metros cuadrados.

La experticia para determinar la causa del incendio quedó a cargo de la División de Investigaciones de los Bomberos de Caracas.