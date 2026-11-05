Incineradas en Falcón 1.735 panelas de drogas

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) informó sobre un procedimiento de incineración de 1.735 panelas de drogas, entre cocaína y marihuana, que fueron incautadas durante operativos ejecutados en Falcón.

“Esta acción destruye de forma definitiva el cargamento ilícito e impide que estas sustancias dañen a nuestros ciudadanos”, dice el reporte oficial, donde se añade que los alijos fueron incautados por agentes adscritos al Comando Nacional Antidrogas, una de las unidades de la GNB, con participación de la Aduana de Francia.

En otro hecho, agentes militares detuvieron a una mujer y le incautaron 6.766 pastillas de éxtasis, informó el Comando de Zona 21 de la GNB.

Ese procedimiento transcurrió en el Punto de Atención al Ciudadano ubicado en La Pedrera, municipio Libertador (Abejales), Táchira, donde los militares inspeccionaron un vehículo de transporte público procedente de Colombia y con destino Caracas.

Guiándose por experiencias pasadas, los militares le solicitaron a una mujer que abriera su cartera. Al hacerlo, los militares observaron el lote de pastillas, que quedaron incautadas y detenida su portadora.

Y en el Punto de Atención Ciudadano que queda en La Tendida (Táchira), funcionarios de la GNB detuvieron a un pasajero, quien posteriormente expulsó 47 dediles de cocaína, dice el reporte.

Los procedimientos, así como los detenidos, fueron puestos a orden de Fiscalía.