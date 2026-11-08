Intt sancionó a conductor tras agresión a pasajeros en los Altos Mirandinos

En atención a las denuncias de la comunidad, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intt), aplicó una sanción administrativa a un conductor adscrito a la línea Unión Conductores San Antonio, tras protagonizar un acto de agresión verbal e intemperante contra usuarios en la ruta de los Altos Mirandinos.

Tal información fue difundida mediante la cuenta Instagram del Ministerio de Interiores, Justicia y Paz. En el reporte se explica que la actuación del órgano rector de la movilidad terrestre se ejecutó tras la difusión de los hechos en redes sociales y reportes ciudadanos.

En ese sentido, la autoridad procedió a la suspensión temporal del transportista por un período de siete días, fundamentado en los artículos 108 y 118 de la Ley de Transporte Terrestre, los cuales tipifican las conductas contrarias a la prestación eficiente, segura y respetuosa del servicio público.

Asimismo, como parte del procedimiento correctivo integral y para garantizar la no reincidencia, el conductor fue remitido de manera obligatoria a cursar talleres de manejo de conflicto, control de ira y comportamiento vial responsable impartidos por especialistas de la institución.

El Instituto reiteró que el transporte público debe garantizar la integridad y el buen trato hacia todos los pasajeros, enfatizando que no se tolerarán conductas que atenten contra la convivencia ciudadana ni la tranquilidad de los usuarios en los Altos Mirandinos y en todo el territorio nacional.

‘’El Intt reafirma su compromiso con el mantenimiento vial e invita a la ciudadanía a acudir a cualquiera de sus 75 oficinas territoriales o hacer uso de la Oficina de Atención Ciudadana para la canalización formal de sus trámites, sugerencias e inquietudes’’, concluye el reporte oficial.