La PNB atrapó a un hombre con 249 cartuchos de fusiles

Los agentes de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron en Valle de la Pascua (Guárico) a un hombre que transportaba material bélico. De acuerdo al reporte oficial del cuerpo de seguridad, el hombre quedó identificado como Ramón José Correa Belisario.

Esta persona se desplazaba en una camioneta pick-up Ford color verde placa 53PMAN, por la calle Circunvalación, sector Minas de Arenas de la referida ciudad guariqueña. Al ser abordado por los funcionarios, estos le incautaron un bolso azul en cuyo interior se localizaban 17 cajas de cartón aseguradas con cinta adhesiva contentivas de municiones de fusil calibre 762×51, las cuales sumaron 249 cartuchos sin percutir, refiere el informe oficial.

Correa Belisario fue colocado a la orden del Ministerio Público para su procesamiento penal.

En Valle de la Pascua opera una célula asociada a la estructura criminal Tren del Llano, la cual es capitaneada por Keni Robert Ortega (El Keni Meza), según hampograma elaborado por la PNB, División contra Hurto y Robo de Vehículos.

El pasado 2 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia, reunido en Sala Penal, confirmó una condena consistente en 10 años de prisión impuesta a dos integrantes de la célula El Keni Meza.

Los condenados están identificados como Danelys Karina Ortega Olivares y Alex Kuinthy García Guaran, según se lee en la sentencia 435.

En esa sentencia se narran las circunstancias en que fueron detenidos Danelys y Alex. Esto ocurrió luego que una víctima de extorsión denunciara ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) que estaba recibiendo mensajes a través de su celular donde le exigían determinada suma en dólares para no atentar contra su vida y la de sus familiares. El que enviaba los mensajes se identificada como Keni Meza, precisamente el cabecilla de la aludida célula delincuencial.

Tal denuncia fue consignada por la víctima el 6 de junio de 2023. Ese día los agentes del Conas planificaron una entrega controlada la cual fue autorizada por el Tribunal 1° de Control de Guárico, extensión Valle de la Pascua. El propósito de dicho procedimiento era atraer a los delincuentes hacia determinado sitio para ejecutar su detención. Esa operación se llevó a cabo el 8 de junio de 2023 en un sector de Valle de la Pascua.

Al lugar seleccionado, se acercó un sujeto, quien interactuó con la víctima y ésta le entregó un sobre “contentivo de supuesto dinero”, dice la sentencia. Al recibir el paquete, el sujeto se aleja y los funcionarios le dieron la voz de alto, procediendo a la detención de Alex García, describe la sentencia.

Luego, el detenido condujo a la comisión hacia la urbanización Padre Chacín, avenida 2, calle 13, donde debía preguntar por su madrina para entregarle el sobre, tal como se lo había indicado El Keni Meza. Pero en esta ocasión, Alex fue con los militares, quienes igualmente detuvieron a Danelys Ortega.

Los detenidos fueron enjuiciados entre el 6 de mayo de 2024 y 9 de mayo de 2025 ante el Tribunal 2° de Juicio de Guárico, que los condenó a 10 años por extorsión y asociación para delinquir. Dicha condena fue ratificada el pasado 2 de octubre por la Sala Penal del TSJ.