Matan a balazos a comerciante en Barquisimeto

Una comerciante identificada como Génesis Heredia, de 33 años de edad, fue asesinada a tiros este viernes en el Centro de la economía informal Barquisimeto II, mejor conocido como “Bequito II”, en la capital del estado Lara.

La víctima estaba sentada en la puerta del local de ropa deportiva que tenía alquilado desde hace dos meses en el primer nivel del centro comercial, cuando dos sujetos con los rostros cubiertos ingresaron y le dispararon a quemarropa en la cabeza para luego huir del lugar.

Los dos impactos le causaron la muerte de manera inmediata.

El hecho causó conmoción entre comerciantes y visitantes del establecimiento.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Se pudo conocer que a la dama no le robaron ninguna pertenencia, lo que orientaría el móvil a una supuesta venganza; sin embargo, las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

Heredia, además de comerciante, se conocía y apreciaba ampliamente dentro del ambiente futbolístico del estado Lara, ya que militó en las filas del equipo Madeiras FC y, recientemente, mantenía un vínculo muy cercano con el club Antena FC.

Además, tenía una activa participación en iniciativas comunitarias como las “Mamás Futboleras”, porque Génesis Heredia era madre de un niño pequeño. l