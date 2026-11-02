Ministerio Público debate mecanismos de acceso a la justicia social

El Ministerio Público instaló la Jornada Jurídica “Acceso a la Justicia”, encabezada por el Fiscal General de la República, Larry Devoe.

El encuentro, realizado en la sede de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, reunió a especialistas nacionales e internacionales para examinar los principales desafíos del sistema de justicia venezolano, con énfasis en la eliminación de obstáculos que dificultan la atención oportuna de la ciudadanía y el ejercicio efectivo de sus derechos.

Entre los participantes figuraron representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), directores generales del Ministerio Público y profesionales con trayectoria en derecho penal, criminología y derechos humanos, quienes aportaron sus conocimientos al análisis de alternativas para fortalecer la administración de justicia

En su intervención inaugural, el Fiscal General planteó la necesidad de avanzar hacia mecanismos institucionales que respondan a las realidades de la población y reduzcan las limitaciones económicas, físicas y tecnológicas.

“Tenemos una oportunidad histórica en este momento de transformar el funcionamiento del sistema para hacerlo más efectivo y más humano, superando las barreras físicas, económicas y tecnológicas que aún afectan a los sectores más vulnerables”, destacó.

En la agenda se abordaron cuatro ejes: fundamentos constitucionales e internacionales; barreras estructurales, institucionales y culturales; vulnerabilidad y perspectiva de género; y mecanismos de tutela y propuestas de cambio.

La institución busca promover la reflexión sobre el funcionamiento del sistema penal y convertir los aportes académicos en propuestas para consolidar una justicia oportuna, efectiva y próxima a la ciudadanía.