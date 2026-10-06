Muere niña venezolana de siete años tras ser apuñalada en EEUU

Una niña venezolana de siete años de edad murió tras ser apuñalada en el vecindario de East Chatham, en el sur de Chicago, estado de Illinois, según las autoridades policiales estadounidenses.

La menor fue identificada como Edimari Hernández Chacón. El hecho ocurrió el pasado sábado, alrededor del mediodía, mientras caminaba junto con su hermana por la calle.

De acuerdo con la Policía de Chicago, la niña caminaba por el barrio de Chatham cuando una mujer que portaba un objeto punzante no especificado se le acercó y la apuñaló varias veces por la espalda. Fue trasladada al Hospital Infantil Comer, donde posteriormente la declararon muerta.

Tras el ataque, los transeúntes persiguieron a la mujer y la detuvieron hasta que llegó la policía. Después, la zona fue acordonada con cinta policial.

Además, las autoridades indicaron que la agresora fue identificada como Shavon Gayden, de 48 años, quien fue acusada de un delito grave de asesinato en primer grado en relación con el deceso.

Por su parte, la madre de la menor, Estefanía Hernández, declaró a Telemundo Chicago y exigió justicia por la muerte de su hija. «Que la muerte de mi hija no se quede así», dijo.

A su vez, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, publicó un comunicado para lamentar el fallecimiento de la niña. «Estoy desconsolado por el absurdo asesinato de una niña de siete años de Chicago que simplemente caminaba por la calle junto a su familia», expresó.

Asimismo, enfatizó que ninguna familia debería tener que experimentar «el dolor inimaginable de perder a un hijo», y que ningún niño debería temer por su vida solo por caminar en su vecindario.