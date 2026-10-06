La Policía de Chicago todavía no ha informado los motivos por los que la mujer atacó a la niña. Foto GV
InicioSucesosMuere niña venezolana de siete años tras ser apuñalada en EEUU
Sucesos

Muere niña venezolana de siete años tras ser apuñalada en EEUU

La menor caminaba por la calle con su hermana cuando fue atacada por la espalda por una mujer en Chicago

María Eugenia Rodríguez
Añade Últimas Noticias a tu Google

Una niña venezolana de siete años de edad murió tras ser apuñalada en el vecindario de East Chatham, en el sur de Chicago, estado de Illinois, según las autoridades policiales estadounidenses.

La menor fue identificada como Edimari Hernández Chacón. El hecho ocurrió el pasado sábado, alrededor del mediodía, mientras caminaba junto con su hermana por la calle.

De acuerdo con la Policía de Chicago, la niña caminaba por el barrio de Chatham cuando una mujer que portaba un objeto punzante no especificado se le acercó y la apuñaló varias veces por la espalda. Fue trasladada al Hospital Infantil Comer, donde posteriormente la declararon muerta.

Tras el ataque, los transeúntes persiguieron a la mujer y la detuvieron hasta que llegó la policía. Después, la zona fue acordonada con cinta policial.

Además, las autoridades indicaron que la agresora fue identificada como Shavon Gayden, de 48 años, quien fue acusada de un delito grave de asesinato en primer grado en relación con el deceso.

Por su parte, la madre de la menor, Estefanía Hernández, declaró a Telemundo Chicago y exigió justicia por la muerte de su hija. «Que la muerte de mi hija no se quede así», dijo.

A su vez, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, publicó un comunicado para lamentar el fallecimiento de la niña. «Estoy desconsolado por el absurdo asesinato de una niña de siete años de Chicago que simplemente caminaba por la calle junto a su familia», expresó.

Asimismo, enfatizó que ninguna familia debería tener que experimentar «el dolor inimaginable de perder a un hijo», y que ningún niño debería temer por su vida solo por caminar en su vecindario.

FUENTETelemundo y AP

4 COMENTARIOS

  1. Lamentable la muerte de cualquier niño en cualquier parte del mundo
    Que Dios reciba en su seno este angelito

  4. Acompaño en el sentimiento a los padres y familiares por la pérdida de un angelito en circunstancias incomprensibles. D.E.P.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Avanza construcción de variante Mapire-Río Grande en Sucre para transformar movilidad oriental
Artículo siguiente
Empresarios de Nueva Esparta firman acuerdo con Swing Energy para autogenerar electricidad