Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) anunció el control total de un incendio registrado en un área de trincheras de la Refinería Amuay, ubicada en Punto Fijo, estado Falcón, destacando que dicho incidente no influye n el suministro de combustible para el mercado local.

El evento se inició este jueves 26 de noviembre de 2026, a las 9:50 a. m., dentro de las instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná.

De acuerdo a un comunicado difundido por la industria petrolera, equipos de Control y prevención de emergencias se desplegaron en la zona operacional y activaron los protocolos de seguridad, respuesta y control de incendios, evitando la propagación de las llamas.

Gracias a la intervención oportuna de los equipos especializados en el complejo refinador falconiano, el fuego quedó completamente extinguido sin comprometer otras áreas de proceso ni poner en riesgo a la fuerza laboral.

En ese sentido, la corporación subrayó en su texto que “a esta hora concluyeron las labores para sofocar la contingencia, sin que se reporten trabajadores lesionados”.

Estabilidad del mercado interno y compromiso operativo

Finalmente Pdvsa descartó cualquier repercusión sobre la distribución nacional de derivados de hidrocarburos.