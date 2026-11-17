Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo (Policarabobo), adscritos al Centro de Coordinación Policial Isabelica, lograron la aprehensión en flagrancia de tres sujetos integrantes de la banda delictiva “Jorge de Petro Casas”, tras incautarles sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Durante labores de patrullaje preventivo en la avenida Circunvalación Los Samanes (parroquia Rafael Urdaneta), los uniformados avistaron a dos hombres a bordo de una motocicleta gris que auxiliaban empujando otra moto de color rojo. Al notar la presencia policial, los individuos adoptaron una actitud esquiva y de nerviosismo, por lo que se les dio la voz de alto.

Tras la inspección ocular de ambos vehículos, los funcionarios incautaron presunta droga (envoltorios de presunta cocaína y envoltorios de presunta marihuana); asimismo, dos motocicletas retenidas (una marca MD Haojin color rojo y la otra una Bera SBR 150 color gris).

Al ser verificados ante el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), se determinó que dos de los detenidos (de 26 y 22 años) poseen amplios registros policiales por delitos como robo, lesiones, amenaza y posesión de drogas. Asimismo, los tres sujetos están señalados como presuntos implicados en el homicidio de Danny Estilarte, cuyo cuerpo fue localizado el 19 de octubre debajo del puente Boca de Río, en el río Cabriales.

El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 12.ª del Ministerio Público con competencia contra las drogas.