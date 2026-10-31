Privados de libertad culminan formación técnica en luthería en El Rodeo III

Un grupo de 19 privados de libertad del Centro Penitenciario El Rodeo III culminó con éxito la fase lectiva de la formación técnica en luthería, tras ocho meses de instrucción especializada dictada en alianza estratégica con la Fundación Musical Simón Bolívar (El Sistema).

Durante la jornada de cierre, los participantes expusieron una muestra de cuatros y violas ensamblados en su totalidad por ellos mismos, evidenciando la destreza adquirida en los procesos de fabricación, restauración y mantenimiento de instrumentos de cuerda. Esta producción inicial no solo representa el logro académico del grupo, sino que será destinada a la dotación de los núcleos musicales penitenciarios de El Sistema, multiplicando las oportunidades de aprendizaje e integración dentro del sistema de formación cultural para la población penitenciaria.

El ciclo formativo, que inició hace ocho meses bajo el rigor técnico de maestros luthiers, capacita a los participantes para optar, en el próximo mes de diciembre, al título oficial que los acredita como Asistentes Luthiers. Con este aval técnico e institucional, los egresados obtienen herramientas socioproductivas de alto valor laboral para su posterior reinserción en la sociedad.

La iniciativa reafirma la efectividad del arte y el trabajo como pilares fundamentales de los planes de humanización penitenciaria implementados por el Estado venezolano.

Asimismo, las autoridades informaron que la ruta formativa mantendrá su continuidad, proyectando el inicio de la segunda cohorte de este programa especializado para febrero del año 2027.