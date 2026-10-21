Rescatados dos adultos y tres niños en Maracaibo

Funcionarios de la Unidad de Patrullaje Canino (UPC) de Polimaracaibo rescataron sanos y salvos a dos adultos y tres niños que permanecían secuestrados y bajo amenaza de muerte con un arma blanca dentro de una residencia situada en la urbanización San Jacinto, sector 13, avenida 03, Maracaibo (Zulia).

De acuerdo al reporte publicado en la cuenta Instagram de Polimaracaibo, el sujeto detenido está identificado como José Ricardo Serrano González (25).

Vecinos alertaron de tal situación a través de la línea de atención de la Gran Misión Cuadrantes de Paz (Cupaz).

Al llegar a la vivienda señalada, los efectivos visualizaron a un hombre en actitud hostil sosteniendo un objeto cortopunzante en la mano derecha.

Tras desacatar las órdenes verbales para deponer el arma, los oficiales aplicaron técnicas de restricción para desarmarlo y someterlo en el sitio de manera segura. Una de las víctimas manifestó tras el rescate que el sujeto la mantenía retenida contra su voluntad junto a su núcleo familiar bajo constantes amenazas con el arma blanca.

Al ser cotejada la identidad del detenido en el Sistema de Investigación e Información Policial, se confirmó que posee antecedentes por delitos relacionados con sustancias estupefacientes en el año 2025.