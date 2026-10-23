Tribunal Agrario decretó medida de protección sobre una hacienda hostigada

El Juzgado Superior Agrario del Táchira decretó una medida de protección sobre la Hacienda El Porvenir, la cual se encuentra bajo acecho.

De acuerdo a lo asentado en el expediente 322-26, la decisión fue tomada debido a una solicitud formulada por Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez, quien en 1999 adquirió todos los derechos y acciones sobre el predio rural Hacienda El Porvenir, ubicada entre los municipios Uribante y Libertador del Táchira; Pedraza y Ezequiel Zamora de Barinas.

Pese a ello, el pasado 4 de septiembre, en horas de la tarde, presuntos funcionarios del Instituto Nacional de Tierras (Inti) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ingresaron a las mencionadas tierras tomando posesión del predio y exigiendo que sacaran el rebaño de 1.332 semovientes de ganado bovino, ‘’causando una perturbación, interrupción y paralización de las actividades agroproductivas’’, según la denuncia del propietario.

Aunado a ese hecho, igualmente tomaron parte en esa acción, un grupo de personas que iniciaron la demarcación divisoria de lotes sobre la superficie de la finca en donde pastan los animales.

Mediante el escrito de solicitud de la medida de protección, Fuentes Rodríguez recordó que fue beneficiario de una Carta Agraria por parte del Inti, signada con el número 38-04 aprobada en reunión de su directorio el 29 de junio de 2004.

Al analizar tal denuncia, el Juzgado Superior Agrario del Táchira recordó que las medidas cautelares dictadas desde esas instancias pueden traducirse en ‘’órdenes de hacer o no hacer’’ y que tales indicaciones ‘’deben ser idóneas para impedir que la amenaza de daño, ruina, paralización o desmejoramiento de una situación específica llegue a materializarse y ocasione la pérdida de un ciclo productivo’’.

Para el Juzgado Superior Agrario del Táchira, la actividad ganadera que se desarrolla en la Hacienda El Porvenir ‘’coadyuva al interés general de la nación de garantizar a la población el acceso oportuno a los alimentos…por lo tanto se debe proteger dicho interés relativo a la producción agroalimentaria’’.

Afincado en esos argumentos, el mencionado juzgado tachirense declaró procedente la medida de protección a la producción agroalimentaria.

En consecuencia, el tribunal ordenó el resguardo inmediato de la actividad agrícola y pecuaria desarrollada por Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez, ‘’a los fines de evitar la paralización del ciclo biológico y productivo sobre el área del lote de terreno sobre el cual recae la medida’’.

Igualmente, la medida judicial implica la prohibición al Inti de realizar ‘’cualquier tipo de acción u omisión destinada a la perturbación, desalojo, obstaculización o vía de hecho que conlleve la paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción de la producción agropecuaria desarrollada en el predio Hacienda El Porvenir’’. Similar prohibición también está dirigida a ‘’cualquier persona natural o jurídica, pública o privada…en consecuencia se ordena la cesación inmediata de cualquier acto de dicha índole…lo cual implica la prohibición de levantamiento de cercas y divisiones internas dentro de la superficie del predio, junto con la remoción de aquellas que obstruyan la actividad ganadera’’.

La sentencia igualmente dice que ‘’se acuerda la custodia y resguardo permanente de las instalaciones productivas ubicadas en el predio Hacienda El Porvenir, por parte de los organismos de seguridad del Estado, para lo cual se exhorta a los mismos a dar cumplimiento de la presente medida cautelar y la continuidad de la actividad agroproductiva desarrollada en el predio’’.