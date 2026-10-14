Trío delictivo compraba datos a $20 para estafar

Mediante el trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal La Vega, se permitió la detención de David Antuan Arteaga González (18), Daniel Adrián Muñoz Meneses (23) y Aurimar Arocha Arocha (35), en distintos puntos de la ciudad de Caracas, por estafa.

De acuerdo con lo publicado en el Instagram del Cicpc, los mencionados sujetos, junto a otras personas más por detener, se dedicaban a la captación de personas a quienes les pagaban aproximadamente 20 dólares a cambio de obtener sus datos y así, crear perfiles en una reconocida aplicación de pagos, para la adquisición de celulares de alta gama.

Pero, durante las transacciones de compra, los delincuentes solo cancelaban la inicial y, mediante herramientas tecnológicas, eliminaban la aplicación que inhibe su uso al retrasarse los pagos, perjudicando el patrimonio económico de las empresas, describe el reporte del Cicpc donde se aclara que los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

En otra interacción, el Cicpc recalcó su alerta a la ciudadanía sobre el secuestro virtual, una modalidad delictiva que aprovecha la vulnerabilidad y el desconocimiento de las personas, especialmente de trabajadores independientes y repartidores a domicilio.

El inspector Fernando Mendoza explicó que este delito consiste en simular el secuestro de un trabajador mientras lo mantienen bajo engaño, utilizando información expuesta en redes sociales y números internacionales para llamar a sus familiares y exigir el pago de rescates monetarios.