TSJ: cero beneficiosa delincuentes sexuales

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reunido en Sala Constitucional, declaró improponible (nunca debió proponerse) un recurso de revisión de la sentencia número 91 dictada el 17 de marzo de 2017, mediante la cual se prohibió otorgar beneficios procesales a las personas condenadas por delitos sexuales, catalogados como ‘’atroces’’. Tal decisión está contenida en la sentencia 938 emitida el pasado 7 de octubre con la firma de las cinco magistradas de la Sala Constitucional.

Esa solicitud de revisión fue interpuesta por Jorge Luis Barrios Manzo, procesado por violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza agravada, violencia física agravada, violencia patrimonial y económica, femicidio agravado en grado de tentativa y posesión ilícita de arma de fuego.

Al respecto, los magistrados recordaron que ciertamente la Sala Constitucional tiene la facultad de revisar las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás salas del TSJ o por los demás tribunales del país, ‘’que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala Constitucional, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución…’’



“Aunado a lo anterior, es necesario destacar que cualquier solicitud que se plantee ante esta Sala mediante la cual se pretenda el control judicial de una decisión de la Sala Constitucional, debe ser rechazada, por ser improponible en Derecho’’, agregan los magistrados.

Tras descartar revisión alguna de la sentencia 91 del 17 de marzo de 2017, la misma quedó vigente. Esa sentencia estableció con carácter vinculante para todos los tribunales de Venezuela que, una vez condenada una persona por delitos establecidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, ‘’no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena’’.

Para mayor comprensión de tal decisión, los magistrados especificaron los delitos, cuyos autores, no califican para recibir beneficios procesales: violencia sexual cometida en forma continuada; acto carnal con víctima especialmente vulnerable; prostitución forzada; esclavitud sexual; tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes; trata de mujeres, niñas y adolescentes; explotación sexual de niños y adolescentes varones, cometida en forma continuada; y abuso sexual a niños y adolescentes, cometidos en forma continuada.

En ese sentido, los magistrados describieron a los hechos que comportan agresiones sexuales como “delitos atroces configurativos de una violación sistemática de los derechos humanos, que causan –como hemos referido– un alto impacto tanto en la sociedad venezolana como en la internacional”.

Los cuatro convenios de Ginebra

Al argumentar la decisión de ratificar la vigencia de la sentencia 91 del 17 de marzo de 2017, los magistrados recordaron que el Estado venezolano tiene un compromiso adoptado en la Ley Aprobatoria de los Cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, publicada en la Gaceta Oficial N° 481, extraordinario, del 21 de febrero de 1956, que obliga ‘’en tiempo de guerra a tomar todas las medidas necesarias que permitan determinar las sanciones penales para quienes cometan infracciones graves contra el “Derecho Internacional Humanitario”; y en efecto, ha tipificado en la legislación interna aquellas conductas prohibidas en el referido campo del derecho internacional, y en particular en la Constitución”.