TSJ emite sentencia aclarando cómo pagar deudas pactadas en divisas

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aclaró que las deudas previamente pactadas en divisas, deben ser canceladas de la misma manera, es decir, en moneda extranjera. Salvo que haya una excepción expresa en el contrato suscrito.

Tal decisión está asentada en la sentencia número 501 emitida el 22 de octubre pasado con la firma de los magistrados integrantes de la Sala Civil: Emilio Ramos (ponente), José Luis Gutiérrez y Jacqueline del Valle Sosa.

Esa sentencia es la respuesta a un recurso formalizado por el abogado Juan Andrés Marcano Cabrera, quien reclamó mediante demanda, el pago de sus honorarios profesionales adeudados por Germán Alejandro Mendoza Armán y la sociedad mercantil Constructora Premezclados y Agregados Virgen del Valle C.A. En ese caso, Mendoza Armán debía al abogado Marcano Cabrera la suma de 60 mil dólares.

Entablada la demanda, Mendoza Armán (el demandado), aceptó la deuda que mantenía con el abogado Marcano Cabrera, con quien suscribió un contrato de pago el cual recibió el visto bueno (homologación) del Juzgado 2 Civil de Miranda, el 14 de mayo de 2025. Dicho contrato decía que el pago de la deuda debía realizarse única y exclusivamente en dólares y estar cancelada en su totalidad antes del 30 de septiembre de 2025.

Para honrar el contrato, el demandado Mendoza Armán depositó el 11 de julio de 2025 ante el Tribunal 2 Civil de Miranda, la suma de 5 mil dólares. Pero los restantes 55 mil dólares, los transfirió en bolívares, según operación realizada el 12 de septiembre de 2025 por Bs. 8.741.150,00.

Ambas operaciones fueron apeladas por el abogado demandante Marcano Cabrera: la consignación en efectivo de los 5 mil dólares porque el contrato decía que el pago debía ser depositado en una cuenta bancaria. Y el depósito los Bs. 8.741.150,00 porque lo pactado era cancelar en dólares.

Esas denuncias fueron declaradas sin lugar el 19 de septiembre de 2025 por el Tribunal 2 Civil de Miranda, desde donde se ratificó que el demandado Mendoza Armán ya había honrado su deuda al haber efectuado ambas erogaciones.

Esa decisión, a su vez fue apelada por el demandante ante el Juzgado Superior Civil de Miranda, el cual avaló la decisión del tribunal de primera instancia de dar por cerrada la deuda que mantenía Mendoza Armán.

Ente sus argumentaciones, el Juzgado Superior Civil de Miranda dijo que en materia de contrataciones realizadas en monedas distintas a la moneda oficial, ‘’tenemos que, aun cuando las partes hayan acordado mediante convención, que la moneda de pago sería en dólares de los Estados Unidos, el deudor tiene el derecho de ofrecer el pago por equivalente en la moneda de curso legal, esto es el Bolívar y al tipo de cambio corriente en Venezuela’’.

Ante ese revés, el abogado Marcano Cabrera, acudió a la Sala Civil del TSJ donde denunció, entre otros, que las dos decisiones de los tribunales civiles de Miranda, no le brindaban seguridad jurídica, porque esos jueces modificaron los términos del contrato de pago suscrito con Mendoza Armán, el cual resultó favorecido por esas instancias judiciales regionales.

Las obligaciones. Los magistrados de la Sala Civil examinaron la decisión del Juzgado Superior Civil de Miranda, objetada por el demandante, y observaron que la controversia gira en torno a la validez de un pago en bolívares para saldar una deuda de 60 mil dólares que previamente había sido pactado su cancelación ‘’única y exclusivamente en dicha moneda’’.

La forma en cómo el deudor canceló ($5 mil en efectivo y $55 mil en bolívares), violo el Código Civil (artículo 1.264) a decir de la Sala Civil; toda vez que dicha norma dispone que ‘’las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas…en virtud del cual el acreedor no puede ser obligado a recibir una prestación distinta de la prometida”.

Los magistrados igualmente aclaran que, si bien el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela señala que una deuda pactada en moneda extranjera puede ser saldada en moneda de curso legal (Bolívar), dicha norma contempla expresamente que ello no procede si en el contrato quedó establecido una cláusula especial. “Por lo tanto, al haberse estipulado en la transacción, de manera clara y expresa que el pago se realizaría ‘única y exclusivamente’ en divisa extranjera…la entrega de una suma en bolívares realizada unilateralmente por el deudor no posee efecto liberatorio, ni extingue la obligación contraída”, añade la sentencia de la Sala Civil.

En base a esos razonamientos, los magistrados anularon la decisión del Juzgado Superior Civil de Miranda que avaló el pago en bolívares de una deuda que previamente fue pactada su cancelación en dólares, tal como previamente lo había revestido de legalidad el Tribunal 2° Civil de Miranda. Pero, la Sala considera que tales decisiones “modificaron unilateralmente los términos de la transacción…vulnerando el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada”.

Además, los magistrados censuraron el hecho de que el deudor prácticamente le impusiera al tribunal los nuevos términos del contrato de pago, al cancelar en bolívares gran parte de la deuda contraída, “vulnerando la seguridad jurídica”.

En consecuencia, los magistrados ordenaron al demandado Mendoza Armán “dar cumplimiento exacto e integro a la transacción judicial homologada, mediante el pago de $55.000,00 restantes, única y exclusivamente en dicha divisa’’.