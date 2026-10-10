TSJ pidió acelerar juicio a un pran

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible la solicitud de avocamiento formulada por un integrante de la banda Los Chevrolet, dedicada a cobrar vacunas y venta de droga. Tal decisión se encuentra reflejada en la sentencia 460 emitida el pasado 2 de octubre.

La sentencia narra que Antony Manuel Quintero Carrizales, quien integra la plana mayor de Los Chevrolet, solicitó al TSJ intervenir en la causa que se le sigue ante el Tribunal 3 de Control de Aragua por tráfico de municiones y asociación para delinquir. Ese tribunal negó a Quintero la reconstrucción de los hechos relacionados con su detención ocurrida el 23 de enero pasado en Villa de Cura (Aragua). Al sujeto le incautaron “municiones de guerra y un artefacto explosivo”.

Los magistrados respondieron que ese tipo de incidencias, como la reconstrucción de los hechos, pueden resolverse en el transcurso del juicio, sin que medie la intervención del TSJ, tal como lo pidió Quintero.

La Sala Penal exhortó a los jueces penales del país y en especial a los de Aragua “a conducirse como rigurosos custodios de la celeridad y la regularidad de las causas, previniendo dilaciones indebidas”.