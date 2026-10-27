TSJ traslada los casos de adolescentes a los tribunales de cada región

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reformó el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes con el objetivo de lograr una justicia más oportuna y con todas sus garantías. La decisión, que atiende el llamado de la presidenta Delcy Rodríguez a una reforma profunda del Sistema de Justicia, fue aprobada por la Sala Plena mediante la Resolución N.º 2026-0013.

Con esta medida, el máximo tribunal eliminó la competencia especial de dos tribunales con sede en Caracas, que hasta ahora eran los únicos encargados de llevar los casos de adolescentes provenientes de cualquier parte del país. En adelante, las causas serán atendidas por los tribunales de control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes de cada Circuito Judicial, es decir, los jóvenes serán juzgados por sus jueces naturales en los tribunales de su propia región, más cerca de ellos y de sus familias.

El TSJ señaló que trabaja para garantizar que cada caso reciba la calificación jurídica adecuada y que los adolescentes puedan ejercer una defensa idónea ante el juez que les corresponde. Con esta decisión, el tribunal ratifica su compromiso con una justicia accesible para todos los ciudadanos.

La información consta en un comunicado fechado en Caracas el 27 de octubre de 2026.