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Vecinos lo asesinaron en disputa por un vaso de agua

Con un cuchillo un hombre de 38 años le efectuó una herida punzocortante a la altura del cuello a la víctima, lo que le causó la muerte de manera inmediata.

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El Cicpc informó la detención de Lenin Gerardo Trujillo González (38) y Yurisma Grimán Urbina (40) por el homicidio de Ángel Simón Valbuena Gutiérrez (56), hecho ocurrido en San Agustín, Caracas. Estas personas sostuvieron una discusión con la víctima dentro de la pensión donde convivían, luego que estos le negaran tomar un vaso con agua en el área de la cocina, dice un reporte publicado por el Cicpc.

En medio de la disputa, Lenin tomó un arma blanca (cuchillo) y le propinó una herida punzocortante a la altura del cuello a Valbuena, lo que le causó la muerte de manera inmediata para luego huir del sitio. Mientras que Yurisma, señalada de haber incitado el altercado, se resguardó en una de las habitaciones del inmueble.

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