Acuerdan acciones para promover el turismo y reforzar la atención en salud en el estado Sucre

Las autoridades nacionales desplegaron un abordaje comunitario en la población de Guarataro, ubicada en el municipio Arismendi del estado Sucre. La comitiva, integrada por el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y la ministra para el Turismo, Daniella Cabello, articuló planes para promover el turismo y potenciar el desarrollo productivo en la zona.

En el área sanitaria, la representación gubernamental recorrió el ambulatorio de la localidad para evaluar su estado físico. Tras la inspección, los ministros asumieron la rehabilitación integral del centro asistencial, con el objetivo de reforzar el sistema de salud local y asegurar una atención médica oportuna a los habitantes de la costa sucrense.

La agenda incluyó un encuentro con los trabajadores del mar, donde Cabello Rondón fijó el compromiso de «entregar insumos para continuar fortaleciendo este sector».

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, esta acción busca dinamizar la economía pesquera y elevar los niveles de producción alimentaria en la región, en paralelo con el impulso a las capacidades turísticas del municipio.

En el ámbito educativo, las autoridades supervisaron las instalaciones del Colegio Manuel Piar para dar paso a su recuperación estructural. Los trabajos planificados en el plantel permitirán «garantizar una educación gratuita y de calidad a sus 165 estudiantes», mediante la construcción de cuatro nuevas aulas, cancha deportiva, comedor, patio central y baños.