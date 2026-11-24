Un despliegue social que garantizó atención en materia de salud, alimentación y recreación se llevó a cabo en la población de San Juan de Las Galdonas, en Río Caribe, municipio Arismendi del estado Sucre, para el beneficio de más de 1.400 habitantes.

El operativo se llevó a cabo en el marco de la Operación Sucre en Transformación, que promueve la gobernación de la región, con el objetivo de brindar bienestar y protección social a quienes habitan en esta zona del eje pariano.

Durante la jornada, la ciudadanía también recibió atención en distintas áreas de salud; además fueron favorecidos con la entrega de monturas de lentes, medicamentos y ayudas técnicas totalmente gratis.

Asimismo, se brindó una atención especializada dirigida a la mujer, fortaleciendo las políticas de protección, salud y acompañamiento permanente para el bienestar de las féminas y se ofrecieron servicios de cedulación y tránsito terrestre con la expedición de licencias de conducir por primera vez y renovación.

La gobernadora de la entidad, Jhoanna Carrillo, reafirmó el compromiso del Gobierno Bolivariano de llevar soluciones efectivas a las comunidades más distantes del estado Sucre mediante las políticas públicas promovidas por el Ejecutivo nacional.

«Estamos viviendo un momento histórico en la comunidad de Guarataro, en San Juan de Las Galdonas, brindando atención a toda nuestra gente; todo el Sistema de Misiones y Grandes Misiones se ha desplegado para el abordaje social y territorial», dijo Carrillo.

Abuelos en Marigüitar también recibieron atención alimentaria con una jornada desplegada por la Gobernación de Sucre





Adultos mayores de Marigüitar también fueron atendidos

En tanto, más de 500 adultos mayores de cuatro comunas de Marigüitar fueron favorecidos con la entrega de combos Clap, para afianzar la seguridad alimentaria de este sector de la sociedad venezolana.

El alcalde de Marigüitar, Héctor Frontado, enfatizó que la atención demuestra el compromiso del proceso revolucionario con los abuelos y abuelas de la nación.