Entregaron kit trabuco productivo a productores de Sucre

Un total de 35 productores de piña y café de Cumaná y Cumanacoa en el estado Sucre fueron favorecidos con la entrega de kit trabuco productivo con el objetivo de continuar fortaleciendo la producción de estos rubros en estas localidades.

Durante la entrega que se llevó a cabo desde la sede del Ministerio de Agricultura en Cumaná, la gobernadora de la entidad oriental, Jhoanna Carrillo, enfatizó que además de los kits de herramientas agrícolas también se realizó la dotación de fertilizantes, abonos y otros insumos para reforzar las parcelas de café y fortalecer los piñeros en la capital de Sucre y la jurisdicción montesina.

La mandataria regional indicó que la actividad fue propicia para formalizar la inauguración del primer vivero agroforestal, un proyecto mancomunado que integra la participación del Fondo de Desarrollo del estado Sucre (Fondades), la Misión Árbol, Conare y Fundambiente.

Asimismo, destacó que se puso en marcha el primer centro de plantulación enfocado en la producción de hortalizas para impulsar el desarrollo socioproductivo de las comunas, en articulación directa con el Viceministerio de Agricultura Urbana.

Carrillo afirmó que la intención es potenciar el aparato productivo y económico en la región y, a su vez, lograr la unificación del sector agrícola para crear un solo plan de desarrollo para el estado Sucre.