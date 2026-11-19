Hortalizas, proteínas y demás elementos para elaborar las tradicionales hallacas fueron expendidos a precios económicos durante la expoferia navideña «Venga un Abrazo», desplegada en la plaza Miranda de la ciudad de Cumaná.

Productos de bisutería, calzados, textilería, dulcería criolla, bebidas artesanales; además de manualidades navideñas, también fueron exhibidos y ofrecidos a bajos costos a la población cumanesa.

«Desde las ocho de la mañana nos hemos desplegado en esta maravillosa jornada brindando a las familias sucrenses acceso a pernil, hortalizas frescas, dulcería criolla, platos típicos como hallacas y pan de jamón; además de artículos navideños a precios solidarios», detalló Marcos Tellería, presidente del Fondo para el Desarrollo Agropecuario del estado Sucre (Fondades).

El funcionario explicó que la expoferia donde participaron productores y emprendedores de la capital sucrense será extendida a todos los municipios que conforman el estado, con la premisa de garantizar a la ciudadanía los rubros necesarios para la elaboración de platos típicos para la época decembrina.

Argumentó que la iniciativa impulsada desde el Gobierno Nacional prevé brindar tranquilidad y protección a la colectividad bajo el lema «Venga un Abrazo», en el marco de esta temporada que se caracteriza por la paz, el amor y la unión familiar.

Por su parte, Gregorina Hernández, habitante de la ciudad de Cumaná, celebró con beneplácito esta expoferia que, aseguró, permite a la población adquirir los alimentos a precios económicos.

«Esta feria me parece espectacular; ojalá que la realicen de manera semanal durante estos meses para que podamos seguir solventando todo para nuestras hallacas y nuestros panes de jamón», dijo Hernández.