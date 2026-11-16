Familias del pueblo indígena Chaima reciben atención social en Sucre

Más de 700 familias de la comunidad indígena Chaima, asentada en Cariaco, municipio Ribero del estado Sucre, fueron favorecidas con atención en servicios de salud y otras áreas sociales, durante el despliegue Sucre en Transformación que promueve la gobernadora Jhoanna Carrillo en la entidad.

La información la dio a conocer la autoridad única de los Pueblos Indígenas en la región, Maryurye Guipe, quien indicó que la jornada, enmarcada en la cuarta línea de acción estratégica del plan de las 7T, tuvo lugar en la comunidad La Sabaneta, con el objetivo fundamental de afianzar el derecho a la salud de manera gratuita a la población indígena.

Detalló que durante el despliegue las familias recibieron atención médica en las áreas de medicina general, pediatría, nutrición, inmunización, desparasitación y atención a personas con discapacidad.

Subrayó que como complemento a la asistencia social se dispensaron 10.808 unidosis de medicamentos a los habitantes de este poblado indígena luego de ser evaluados por los especialistas.

«Estamos llevando beneficios directos a nuestro pueblo indígena a través de políticas sociales que cuentan con el acompañamiento y la integración de todas las instituciones del Estado, un equipo multidisciplinario comprometido con la salud, la educación y el bienestar de nuestras etnias indígenas», manifestó Guipe.

La funcionaria indicó que además se realizó la entrega de láminas de polipropileno para la rehabilitación de techos en hogares e instituciones educativas, congeladores, hamacas, kits de costuras, uniformes y útiles escolares, bolsas de alimentación, ayudas técnicas y juguetes.