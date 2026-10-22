Inauguran auditorio y canchas deportivas de la UDO núcleo Sucre

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, inauguró el auditorio «Dr. Luis Manuel Peñalver» y dos canchas deportivas de la Universidad de Oriente (UDO) núcleo Sucre, como parte del plan de recuperación integral que ejecuta en la casa de estudios.

La mandataria regional detalló que la rehabilitación de los espacios, además, obedecen a las solicitudes directas planteadas por los jóvenes universitarios tras los actos de desvalijamiento que sufrió la universidad en años anteriores.

«Estamos haciendo entrega de estos espacios entendiendo que la solicitud del sector universitario es mucho más amplio comprendiendo las condiciones que está la Universidad de Oriente», indicó la gobernadora.

Carrillo enfatizó que también llevaron a cabo la dotación de equipos de laboratorios en el marco del compromiso del Gobierno Bolivariano por el rescate y acondicionamiento de esta importante casa de estudios que se ha convertido en el epicentro de la educación y el futuro de la juventud.

Mencionó la recuperación y puesta en funcionamiento de una unidad de transporte para reactivar la ruta universitaria, acción que afirmó garantizará el traslado de los estudiantes de manera oportuna y segura.

Por su parte, la decana de la UDO, Norys Jordán, destacó la importancia de las obras de infraestructura que se vienen ejecutando para el beneficio de toda la comunidad estudiantil y con las que buscan responder progresivamente al incremento paulatino de la matrícula.

Asimismo, manifestó que se encuentran en evaluación diferentes proyectos gestionados ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Oficina de Planificación del Sector Universitario, con el fin de optimizar las providencias estudiantiles destinadas al comedor y al transporte.