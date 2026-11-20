Nuevos semáforos son instalados en las avenidas Mariño y Aristiguieta y otras zonas como El Tamarindo, plaza Ayacucho y calle Rivas de la ciudad de Cumaná, así lo informó Danny Márquez, director del Servicio Autónomo Municipal de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos (Saminfra).

El funcionario destacó que la instalación del nuevo sistema de semaforización se llevará a cabo en puntos estratégicos y de alto flujo vehicular de la capital de Sucre, en el marco del plan de reordenamiento urbano que lleva adelante la alcaldía de Cumaná.

Subrayó que la colocación de los dispositivos en las zonas antes mencionadas permitirá controlar el tránsito y brindar seguridad vial a la población durante las festividades en honor a los 511 años de fundación de la ciudad primogénita, que tendrán lugar en el Centro Histórico desde el 27 de noviembre.

«Estos trabajos de modernización vial no son más que acciones que buscan optimizar la movilidad urbana, la seguridad peatonal y el ordenamiento del tránsito, un trabajo que realizamos en conjunto con la gobernación de Sucre para cambiar el rostro de Cumaná de cara a sus 511 años», enfatizó Márquez.

En este sentido, José Moreno, conductor en la ciudad de Cumaná, destacó la importancia de mejorar el sistema de semaforización en la urbe para la protección y el resguardo de conductores y transeúntes.

«Con estos semáforos tenemos varios beneficios; vamos a evitar accidentes, habrá más seguridad para los peatones y, aparte, embellece todo lo que es el Centro Histórico de Cumaná», dijo Moreno.

Realizan trabajos en calles del Centro Histórico

En este contexto, el director de Saminfra, Danny Márquez, indicó que además se encuentran realizando obras de infraestructura en el Centro Histórico de la ciudad, para el embellecimiento de esta zona turística de la localidad.

Explicó que los trabajos comprenden la reconstrucción de 130 metros lineales de aceras en la calle Rivas y la rehabilitación integral de la fuente y áreas verdes frente a la Catedral Metropolitana Sagrado Corazón de Jesús.