Más de 10.000 ayudas técnicas se han entregado durante este 2026 en Sucre

Más de 10.000 ayudas técnicas han sido entregadas en el estado Sucre en lo que va de año 2026 mediante la Ruta Comunal del 1X10 del Buen Gobierno que promueve la gobernadora Jhoanna Carrillo, en la entidad oriental.

Así lo informó la mandataria regional, quien explicó que las ayudas se han entregado a igual número de personas a lo largo y ancho de los 15 municipios que conforman el estado, en el marco de las políticas de atención social que lleva adelante con la finalidad de garantizar el mayor estado de bienestar y protección.

Detalló que las entregas comprenden desde sillas de ruedas, colchones antiescaras hasta equipos ortopédicos tanto para adultos como pediátricos; además de canastillas u otras atenciones destinadas a mejorar la calidad de vida de quienes padecen alguna patología o dificultad motora.

«Hemos entregado medicamentos, tensiómetros, lentes y otras ayudas. Nuestro equipo del 1×10 no descansa desplegado para llevar soluciones a la población. A través de la ruta comunal hemos llegado a lugares difíciles, llevando kits deportivos y didácticos a quienes más lo necesitan», destacó Carrillo.

Asimismo, aseguró que para el nuevo año 2027 estiman continuar trabajando de la mano de las estructuras comunales por la creación de nuevas políticas que permitan seguir elevando a niveles superiores la calidad de vida de la población vulnerable en cada territorio que comprende esta región del oriente venezolano.