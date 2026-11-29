Más de 600 corredores distribuidos en 12 categorías se dieron cita en la media maratón 21K Primogénita del Continente. Una jornada que se llevó a cabo en el marco de las actividades programadas en honor a los 511 años de la ciudad de Cumaná.

Los corredores midieron su resistencia en dos exigentes distancias: 21K y 10K, en un recorrido que atravesó puntos estratégicos de la capital sucrense, congregando a 202 clubes nacionales, además de destacadas delegaciones internacionales provenientes de Brasil y Colombia.

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, destacó la importancia de este evento deportivo que congregó a atletas regionales, nacionales e internacionales y dejó en evidencia la capacidad organizativa del Instituto Municipal para el Deporte en el desarrollo de actividades de gran impacto.

«Cumaná se ha vestido de alegría y de fiesta en sus 511 años con una programación que más allá de exaltar la historia, promueve el deporte, el turismo y la gastronomía de este tierra rebelde e indómita», expresó la mandataria regional.

Por su parte, el alcalde de Cumaná, Pedro Figueroa, enfatizó la necesidad de continuar promoviendo actividades que visibilicen y posicionen a la primera ciudad fundada en el Continente Americano como un referente deportivo y turístico.