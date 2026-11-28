Emprendedoras de doce jurisdicciones del estado Sucre exhibieron sus potencialidades productivas y culturales durante una expoferia que tuvo lugar en El Pilar, municipio Benítez, así lo dio a conocer Sol Parejo, Autoridad Única de la Mujer en la región oriental.

La funcionaria explicó que la actividad sirvió de escenario para exaltar las capacidades productivas de las mujeres mediante la exposición de productos en áreas de textilería, manualidades, gastronomía y dulceria criolla.

Indicó que en el evento que reunió a más de 5.000 personas también se llevó a cabo la exposición de pintura alusiva a la protección de la población femenina, además de la presentación de poesías y cantos dedicados a las mujeres y su poder de resiliencia.

«Este ha sido un espacio que nos ha permitido ver a tantas mujeres reunidas mostrando sus capacidades nuestro talento, nuestra cocina, nuestra música y nuestra fuerza. Es un orgullo enorme y una recordatoria de que tenemos el deber de seguir creciendo», manifestó Parejo.

En este sentido, la también coordinadora del Ministerio para la Mujer en la entidad, indicó que seguirán fortaleciendo el compromiso para la protección y el empoderamiento femenino mediante despliegues territoriales en las distintas comunas de la región.

Destacó la importancia de garantizar la formación, brindar conocimiento y las herramientas necesarias que permitan a este sector de la sociedad venezolana lograr su crecimiento económico a través del emprendimiento.