Postulan más de 100 proyectos para mejorar sistema educativo en Sucre

Un total de 194 comunas, de las 224 constituidas en el estado Sucre, postularán proyectos enfocados en la optimización de la infraestructura y servicios educativos durante la segunda Consulta Popular Nacional que se celebrará este domingo 18 de octubre. Así lo informó Luis Eloy Pérez, coordinador del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa en la entidad.

Durante una rueda de prensa efectuada en el Liceo Bolivariano «Antonio José de Sucre», en Cumaná, el funcionario explicó que las propuestas abarcan desde la recuperación integral de las plantas físicas hasta la adecuación de áreas deportivas, culturales, recreativas y pedagógicas.

Pérez hizo un llamado a la participación masiva en la jornada de votación e instó a las comunidades a priorizar los proyectos dirigidos a fortalecer la calidad educativa en la región. Asimismo, destacó que los planteles educativos funcionan como centros de encuentro y formación comunitaria.

«La comuna como representación orgánica y geográfica nos va a permitir a nosotros elevar los niveles y los estándares de servicios y de calidad de las infraestructuras para poder avanzar en la calidad educativa», señaló Pérez.

Por su parte, Jesús Flores, secretario nacional de Organización de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (Feveem), ratificó el compromiso de la juventud en este proceso de consulta y destacó la relevancia del poder popular en la transformación de sus entornos comunitarios.