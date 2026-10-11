Reactivan consultorio odontológico en Araya

El consultorio odontológico del ambulatorio «Dr. Manuel Soto Pereda», ubicado en la comuna pesquera artesanal Manicuare Azul, en Araya, fue reactivado luego de permanecer diez años sin funcionamiento.

Así lo informó la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, durante la reapertura de este espacio que brindará atención de manera directa a una población de más de 1.800 familias que convergen en 15 comunidades de este circuito comunal.

La mandataria regional especificó que la recuperación y posterior acondicionamiento del recinto de atención bucal fue posible gracias a la gestión de las estructuras comunales, quienes a través de las consultas populares han priorizado proyectos destinados a la salud y al funcionamiento de los servicios públicos en los territorios.

En este sentido, Carrillo destacó la capacidad del poder popular para optimizar los recursos otorgados por el Gobierno nacional a través del Consejo Federal de Gobierno para la ejecución y efectividad de cada de las propuestas elegidas en los procesos consultivos llevados a cabo en el país.

«Este logro social surge como resultado directo de las políticas de democracia participativa. Este ha sido un proyecto postulado y priorizado por la misma comunidad durante la Consulta Popular Nacional 2025 y, hoy, nuestro pueblo demuestra una vez más la efectividad de la gestión comunal en la resolución de sus necesidades prioritarias», dijo la mandataria regional.

La gobernadora, además, indicó que durante su visita a la Península de Araya también realizó la inauguración de la cancha deportiva «La Otra Banda», ubicada en la comuna Ángel Hernández.

Recalcó que la obra corresponde a un proyecto postulado y aprobado por la juventud y, la misma, permitirá a más de 2.000 niños, niñas y adolescentes disfrutar de actividades deportivas y recreativas en espacios óptimos y de calidad.