Edificio Doral presenta daños por doble sismo

Los residentes del edificio Doral, ubicado entre las esquinas de Socorro a San Ramón en la avenida Fuerzas Armadas, parroquia Altagracia del municipio Libertador, hacen un llamado a los organismos competentes para avanzar en las fases de inspección y reparación de la estructura, tras los efectos generados por el evento sísmico del pasado 24 de junio.

Yajaira Olivares, presidenta de la junta de condominio, explicó que el inmueble cuenta con 13 pisos y 50 apartamentos en los que hacen vida más de 60 familias. “En varios apartamentos se desplomaron las paredes, otras quedaron con grietas, al igual que los pasillos; la tubería de agua potable se fracturó y tenemos filtraciones que debilitan aún más la estructura, y no hemos prendido más el ascensor, pues también necesita reparaciones”, dijo.

Por su parte, Rafael Lozada, residente del inmueble, destacó la importancia del acompañamiento institucional para esta comunidad, integrada en más de un 40% por adultos mayores. “Reconocemos las labores de atención que despliegan las autoridades ante este tipo de contingencias. Nuestro objetivo es sumar esfuerzos para acelerar los trabajos y consolidar la seguridad de nuestros hogares”, señaló Lozada.

Asimismo, Óscar Pérez, habitante del primer piso, reiteró la disposición de la comunidad para colaborar en las evaluaciones técnicas preliminares que permitan abordar prioritariamente los cerramientos y muros de la estructura.

Los voceros expresaron su confianza en que la articulación directa con los entes locales permitirá definir una ruta de trabajo. Destacaron que el compromiso compartido es fundamental para garantizar el resguardo integral de la infraestructura.