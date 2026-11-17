Un total de 87 personas fallecidas y 2.068 personas lesionadas es el saldo acumulado en 2.046 hechos viales registrados en lo que va de año en el estado Táchira.

Así lo informó el director de Protección Civil, Yesnardo Canal, quien alertó sobre el incremento de las estadísticas negativas, especialmente entre conductores de vehículos motorizados.

Asimismo, el funcionario precisó que durante el fin de semana se presentó una alta incidencia vial, con tres personas fallecidas en 40 hechos viales, por lo que hizo un llamado a la colectividad tachirense a reconocer esta problemática y tomar medidas preventivas para reducir la siniestralidad vial en la región.

Finalmente, resaltó que Protección Civil mantendrá desplegada una campaña en las principales arterias viales de la entidad durante los meses de noviembre y diciembre, con el objetivo de generar conciencia en la ciudadanía y fortalecer la cultura de la prevención.