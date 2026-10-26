Abren inscripciones para la Media Maratón de San Sebastián en Táchira

El comité organizador de la Media Maratón de San Sebastián 2027 anunció oficialmente el inicio de las inscripciones para la competición, que se disputará el próximo 30 de enero en la ciudad de San Cristóbal.

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, destacó que la cita deportiva arribará a su edición número 57, lo que la consolida como la competencia de atletismo de fondo más antigua de Venezuela y uno de los eventos centrales de la Feria Internacional de San Sebastián.

​El mandatario regional señaló que la cita mantendrá sus tradicionales pruebas de 21K y 10K, e incorporará una distancia de 5K para sumar atletas de todos los niveles.

Asimismo, precisó que la premiación abarcará los primeros lugares femeninos y masculinos en las diferentes categorías, con incentivos que van desde los 100 dólares hasta los 3.000 dólares.

El comité organizador indicó que el registro de participantes se efectúa a través de la plataforma digital Somos Vzlabikeandrun, por lo que las personas interesadas pueden consultar mayores detalles en el portal «vzlabikeandrun.com/mmiss/» o en la cuenta de Instagram @mediamaratonsansebastian.