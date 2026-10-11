Colapso de puente Burgua restringe el paso en la vía Táchira-Apure

El colapso del segundo pilar del puente sobre el río Burgua provocó la restricción total del paso en la vía que comunica los municipios Fernández Feo del estado Táchira y Páez del estado Apure, tras una nueva crecida del río.

El paso se mantenía habilitado de manera provisional para motocicletas y emergencias humanitarias desde el pasado mes de agosto, cuando cedió la columna central de la estructura. Sin embargo, tras el derrumbe de la segunda columna, las autoridades suspendieron el tránsito vehicular, peatonal y el canal humanitario hasta nuevo aviso.

Habitantes de la zona pidieron a las entidades competentes iniciar las labores de rehabilitación, debido a que esta situación mantiene incomunicada a la región y genera afectaciones en la vida social y económica de la población.

Asimismo, gremios productivos de los estados Táchira y Apure alertaron sobre las pérdidas económicas que afectan a más de 15.000 productores agropecuarios, por la imposibilidad de trasladar sus mercancías hacia el centro del país. Igualmente, hicieron un llamado a las entidades gubernamentales para atender la emergencia y restablecer la conexión vial entre ambos estados.

Por su parte, el gobernador Freddy Bernal, señaló que las obras de fortalecimiento de la estructura iniciarán en los próximos días.