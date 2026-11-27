Autoridades regionales anunciaron la construcción del Museo de la Feria Internacional de San Sebastián (FISS) que albergará la historia, épocas y logros de la “Feria Grande de América”.

El gobernador Freddy Bernal señaló que la creación del museo permitirá recopilar la memoria histórica del Táchira, con las principales tradiciones e íconos culturales y deportivos que han representado a la entidad andina a lo largo de 62 años.

Asimismo, destacó que la Feria Internacional de San Sebastián es un motor de la economía de la región y una vitrina turística de proyección internacional, reconocida como la feria más importante de Venezuela, que comprende un esfuerzo logístico por parte de la gobernación del Táchira, en coordinación con las alcaldías de los 29 municipios.

El anuncio se realizó durante la presentación oficial de las candidatas al reinado de la FISS 2027, desde la Hacienda Paramillo, sede del Museo del Táchira.

Finalmente, el mandatario regional extendió la invitación a celebrar la FISS 2027 y participar en las actividades previstas para el próximo mes de enero.