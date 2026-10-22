Ejecutan reparación estructural de puente Burgua en vía Táchira-Apure

El Gobierno Nacional ejecuta los trabajos de reparación estructural del puente sobre el río Burgua, que comunica los estados Táchira y Apure, luego del colapso sufrido en dos de sus pilares producto de la crecida del río.

Así lo dio a conocer el gobernador Freddy Bernal, quien señaló que la intervención busca restablecer de forma segura la conexión vial entre ambos estados y favorecer a los productores, comerciantes y población de El Nula (Apure), cuya dinámica social y económica “está anclada al comercio y la movilidad del Táchira”.

Asimismo, precisó que las labores se realizan con maquinaria especializada y personal técnico de la empresa Puentes Cagua, adscrita al Ministerio de Transporte, y contemplan la reparación de la estructura metálica y los anclajes del puente, la canalización y dragado del río y la construcción de infraestructura de contención para prevenir incidentes futuros.

Durante la inspección de la obra, el mandatario tachirense estuvo acompañado por el gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, junto a ganaderos, productores agrícolas y comunidades de la zona.

Las autoridades resaltaron que por esta vía circula cerca del 80% intercambio comercial entre ambas regiones, principalmente de carne, leche y diversos rubros agrícolas. Finalmente, ratificaron su compromiso con el avance de las obras y la restitución total del tránsito vehicular por esta importante arteria vial.