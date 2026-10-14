Empresarios lanzan campaña binacional “Visión Nueva Frontera 2026”

En el marco del cuarto aniversario de la reapertura fronteriza, se presentó oficialmente la campaña “Visión Nueva Frontera 2026” liderada por gremios empresariales de Colombia y Venezuela, durante el Gran Encuentro de la Frontera celebrado en la ciudad de Cúcuta los días 14 y 15 de octubre.

Esta iniciativa tiene el propósito de construir un nuevo modelo de integración bilateral, basado en inversiones conjuntas, complementariedad industrial y creación de cadenas de valor que generen oportunidades de desarrollo para ambos países.

Asimismo, establece las bases institucionales para garantizar la seguridad jurídica, la modernización de infraestructura y la digitalización de los procesos transfronterizos, a fin de adecuar las condiciones para los desafíos comerciales de los próximos años, de acuerdo con los organizadores del evento.

El Gran Encuentro de la Frontera, promovido por la Cámara Colombo Venezolana y la Gobernación de Norte de Santander con el apoyo de Cavecol y la Cámara de Comercio de Cúcuta, contó con la asistencia de más de 500 empresarios, expertos y autoridades de ambos países.

Por Venezuela, estuvo presente el embajador en Colombia, Orlando Maniglia, junto a delegaciones empresariales de distintos gremios y sectores económicos del país.

La agenda incluye conferencias y paneles con expertos económicos, muestra comercial, rueda de negocios y networking para conectar empresas de Colombia y Venezuela, con el objetivo de diversificar las importaciones y exportaciones, fortalecer la integración comercial y generar confianza mutua.

Finalmente, la Cámara Colombo Venezolana enfatizó que con el despliegue de la “Visión Nueva Frontera 2026” ambas naciones reafirman su compromiso de transformar la frontera común en un polo de desarrollo e innovación regional.