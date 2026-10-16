Entregan sistema de desechos en Hospital Central de San Cristóbal 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y la Gobernación del Táchira entregaron un nuevo sistema de manejo de desechos al Hospital Central “Dr. José María Vargas” de la ciudad de San Cristóbal, con el objetivo de mejorar las capacidades para la gestión de residuos hospitalarios.

Eduardo López-Mancisidor, representante adjunto del Pnud Venezuela, destacó que la iniciativa forma parte de los convenios desarrollados con el Ministerio de Salud y la Gobernación del Táchira, orientados a la implementación de un sistema integral de gestión de residuos que incluye el equipamiento y la formación del personal hospitalario, con el propósito de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Por su parte, el gobernador Freddy Bernal señaló que este sistema garantiza la destrucción segura de residuos hospitalarios peligrosos y la protección del personal médico y operativo. Asimismo, enfatizó que la certificación de emisión de gases no contaminantes respalda su bajo impacto ambiental y el cumplimiento de la normativa nacional e internacional.

El sistema cuenta con dos incineradores, cremulador, trituradora, báscula y soporte de energía fotovoltáica. De manera complementaria, se actualizaron los protocolos de gestión de desechos y se logró la capacitación de 45 trabajadores del Hospital Central.

Finalmente, las autoridades resaltaron que esta dotación representa el hito número 15 de proyectos ejecutados en el marco del convenio entre el Pnud y el gobierno regional suscrito en 2024, por lo que reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para el beneficio de la población tachirense.