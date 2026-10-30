Más de 1.500 personas participaron en la Asamblea de Mujeres en el municipio Cárdenas. Foto: Gobernación del Táchira
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Impulsan el Mes Violeta en Táchira para prevenir la violencia de género

La agenda contempla jornadas de atención y diálogo comunitario en la entidad andina

Solka Agudelo
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Movimientos sociales de mujeres del Táchira impulsan el «Mes Violeta» con una agenda dedicada a la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género, que se desplegará por distintos municipios de la entidad andina en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a conmemorarse el próximo 25 de noviembre.

​La información se dio a conocer durante la Asamblea de Mujeres realizada en el municipio Cárdenas, que contó con la participación de más de 1.500 lideresas sociales, comuneras, estudiantes, autoridades locales y nacionales, así como representantes de la Gran Misión Venezuela Mujer.

​La diputada Diva Guzmán destacó que las mujeres venezolanas han asumido «su papel histórico y han dicho presente en el cuidado de la vida… para alzar la voz y ratificar que queremos un país en paz, en progreso y en crecimiento». Asimismo, señaló que estos espacios permiten fortalecer el diálogo a través de mesas de trabajo entre distintos sectores.

​Por su parte, el gobernador Freddy Bernal resaltó que las mujeres representan el 71 % del liderazgo comunal en el Táchira y están al frente de la mayoría de los proyectos comunitarios, enalteciendo sus capacidades en el contexto político y social de la región.

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