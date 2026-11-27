Un nuevo caso de intoxicación masiva se presentó en los liceos Román Cárdenas y Francisco de Miranda, ubicados en el municipio Capacho Nuevo del estado Táchira, con más de 100 personas afectadas entre estudiantes, docentes y personal de salud.

El director de Protección Civil, Yesnardo Canal, señaló que el incidente se produjo luego de la presunta liberación de una sustancia química no identificada en los centros educativos, lo que generó una reacción en estudiantes y docentes, quienes presentaron síntomas de mareo, dolor de cabeza, dificultad respiratoria y descompensación.

Funcionarios de Protección Civil acudieron a las instituciones para brindar los primeros auxilios y coordinar el traslado de los afectados hacia el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona; 12 de ellos fueron remitidos al Hospital Central de San Cristóbal debido a la intensidad de los síntomas.

Piden acelerar las investigaciones

El gobernador Freddy Bernal calificó el hecho como un «acto criminal» y solicitó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) avanzar en las investigaciones para determinar el origen del agente químico y los responsables de estos eventos que «buscan perturbar la tranquilidad» de la población tachirense.

Asimismo, el mandatario regional destacó que se activaron los protocolos de seguridad y prevención en los planteles educativos de los 29 municipios, en coordinación con Protección Civil y los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE).

Este incidente representa el cuarto caso de intoxicación masiva registrado en instituciones educativas de la entidad en los últimos dos meses.

El pasado 13 de noviembre, el mismo Liceo Román Cárdenas fue escenario de una emergencia similar, en la que resultaron afectadas 15 personas entre estudiantes y personal de enfermería.