Investigan caso de intoxicación masiva que afectó a 15 personas en Táchira

Las autoridades del estado Táchira iniciaron una investigación para determinar las causas de la intoxicación masiva registrada en el Liceo Román Cárdenas, ubicado en el municipio Capacho Nuevo de la entidad andina, que dejó un saldo de 15 personas afectadas.

Así lo informó el gobernador Freddy Bernal, quien precisó que Protección Civil y el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizan las experticias técnicas para esclarecer las causas del “extraño” suceso, al tiempo que advirtió que se han presentado casos similares en otros centros educativos de la región.

De acuerdo con los reportes oficiales, ocho estudiantes presentaron síntomas respiratorios y cutáneos durante la jornada escolar, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos de atención médica, siendo trasladadas a la Clínica Popular Independencia, donde siete enfermeras que les brindaron atención primaria manifestaron la misma sintomatología.

Posteriormente, tanto las alumnas como el personal de enfermería fueron remitidas al Hospital Central de San Cristóbal. Las afectadas se encuentran fuera de peligro y permanecen bajo observación médica.

Este incidente representa el tercer caso con características similares registrado en el Táchira en menos de dos meses.

El caso más reciente ocurrió el pasado 23 de octubre en el complejo educativo de La Morita, en el municipio Fernández Feo, donde 68 personas resultaron afectadas.

El mandatario regional reiteró que los organismos de salud y seguridad permanecen alertas ante esta situación y mantienen el monitoreo permanente para garantizar el bienestar de la comunidad estudiantil y esclarecer las causas del suceso.