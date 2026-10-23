Investigan presunta intoxicación de 68 personas en escuela de Táchira

Un total de 68 personas presentaron afectaciones respiratorias y cutáneas por un presunto “agente químico” en el Complejo Educativo Nacional General Jorge Antonio Bello Nieto, ubicado en el sector La Morita, municipio Fernández Feo del estado Táchira.

Hasta el lugar se desplegaron las autoridades regionales, acompañadas por Protección Civil y el Cicpc, bajo estrictas medidas de bioseguridad.

El gobernador Freddy Bernal calificó de “inusual” la situación presentada y solicitó una investigación para determinar una posible intervención por agente químico. Asimismo, suspendió las actividades educativas por 24 horas para facilitar los trabajos de recolección y procesamiento de evidencias.

Las personas afectadas fueron trasladadas al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de El Piñal y otros centros de salud de la zona, luego de presentar síntomas de dificultad respiratoria, alergia, dolor de cabeza, irritación ocular y desmayo.

El mandatario regional destacó que la sintomatología es similar a la registrada en días anteriores en el sector Vega de Aza, ubicado en el municipio Torbes de la entidad andina, por lo que reiteró el llamado a los cuerpos policiales para esclarecer las causas de ambos sucesos.

Finalmente, instó a la población a mantener la calma debido a que la situación se encuentra bajo supervisión de las autoridades competentes.