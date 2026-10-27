Lluvias dejan 8 viviendas anegadas en el municipio Córdoba de Táchira

Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas generaron la anegación de ocho viviendas en Santa Ana del Táchira, capital del municipio Córdoba, tras el colapso del sistema de alcantarillado.

De acuerdo con Protección Civil, el volumen de las precipitaciones caídas y la saturación de los drenajes provocaron el desbordamiento de agua y sedimentos hasta las viviendas afectadas. Efectivos del Cuerpo de Bomberos del municipio Córdoba, en coordinación con funcionarios del frente preventivo, se desplegaron hasta el lugar para atender la situación, evaluar los daños y brindar apoyo a las familias afectadas.

También se presentó la caída de un árbol de 15 metros en el Ramal 16, que generó el cierre temporal de la carretera entre las poblaciones de Santa Ana y Rubio, una vía que conecta al municipio Córdoba con el municipio Junín y la zona fronteriza, por la que transita diariamente gran parte del transporte de carga pesada para el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia.

El Cuerpo de Bomberos del municipio Córdoba, con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana, realizó las labores de corte y despeje de la vía. Las autoridades recomendaron a los usuarios conducir con precaución y tomar las previsiones pertinentes.