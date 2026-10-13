Más de 1,7 millones de dólares se han invertido en proyectos comunales en Táchira

Más de 1,7 millones de dólares se han invertido en 171 proyectos comunales en los 29 municipios del estado Táchira, a través de la articulación entre el gobierno regional y el poder popular.

Así lo afirmó Sonia Correa, presidenta del Instituto del Poder Comunal de la entidad andina, quien señaló que este financiamiento ha permitido culminar obras y ejecutar proyectos que han quedado en segundo lugar en las consultas populares, contando con acompañamiento técnico especializado.

La funcionaria indicó además que mediante el apoyo gubernamental se ha logrado el equipamiento de 42 salas de autogobierno comunal, con el propósito de convertir estos espacios en una herramienta de transformación a nivel local.

​Por su parte, el gobernador Freddy Bernal realizó la entrega de certificados a representantes del poder popular de los municipios Bolívar, Rafael Urdaneta y José María Vargas, que alcanzaron la meta de actualización del 100% de las vocerías de los consejos comunales.

​Asimismo, el mandatario regional destacó que Venezuela «es el único país donde se le dan recursos al pueblo de forma organizada» para ejecutar la mano de obra y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

​Proyectos comunales de café y cacao

​Comuneros de los municipios Córdoba y Ayacucho resaltaron el desarrollo de los proyectos del Plan Café y el Plan Cacao, que han fortalecido experiencias comunales mediante el rescate de semillas ancestrales, la protección de la diversidad genética y la promoción de espacios productivos y turísticos que impulsan la economía del Táchira.

​Leonardo Vargas, vocero de la comuna Copas del Tamá, indicó que desde el municipio Córdoba se impulsa el plan de café comunal, con el objetivo de generar «un punto atractivo turístico lleno de belleza natural, donde se realiza la producción del café» que fortalezca los productores y comunidades de la zona.

Finalmente, José de la Cruz Hernández, vocero de la comuna Gran Mariscal de Ayacucho, subrayó que las comunas se encaminan hacia nuevas metas productivas que contribuyan a incrementar la producción y proteger la diversidad del cacao venezolano.