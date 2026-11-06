Paso restringido en la vía San Cristóbal-Rubio este fin de semana

El paso vehicular en la vía San Cristóbal – Rubio estará restringido durante los días 07 y 08 de noviembre, debido a los trabajos de instalación del sistema de alcantarillado en el sector Puente de Oro.

Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con la Gobernación del Táchira, quienes mantienen labores de reparación y rehabilitación de esta importante vía binacional desde el pasado mes de agosto, luego de las afectaciones provocadas por el periodo de lluvias.

Hasta la fecha, se han ejecutado trabajos de protección y estabilización del terraplén, canalización y dragado de la quebrada, drenaje de la laguna y reducción de pendientes, con el objetivo de disminuir los riesgos de inundación y erosión, mejorar las condiciones hidráulicas del sector y garantizar la transitabilidad de la vía, según reporte del Ministerio de Obras Públicas.

El organismo señaló además que esta obra beneficia a más de 2.500 habitantes de la zona, así como a miles de usuarios que transitan diariamente entre los municipios de San Cristóbal, Rubio y el eje fronterizo colombo-venezolano.

Finalmente, destacó el uso de maquinaria pesada, que incluye 4 jumbos, 1 bulldozer D6L, 1 motobomba, 1 retroexcavadora, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador y 30 camiones de carga.