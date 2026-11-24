El Plan Techo Comunal inició en el Táchira con la entrega de láminas de techo y material impermeabilizante a cerca de 80 familias de los sectores Puerta del Sol, Barrio La Guaira, Cuesta del Trapiche y 23 de Enero del municipio San Cristóbal.

Así lo anunció la directora regional del Ministerio de Obras Públicas, Lisbeth Gámez, quien señaló que esta iniciativa se enmarca en el plan Venezuela Renace “un proyecto del pueblo para el pueblo” emanado por el gobierno nacional en articulación con la gobernación del Táchira y las alcaldías de la entidad andina.

Por su parte, el alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, resaltó que esta entrega forma parte de la respuesta coordinada entre distintas entidades gubernamentales para atender de manera integral las necesidades de la población y brindar dignidad a las familias de los sectores populares.

Finalmente, Susy Pérez, habitante del sector Puerta del Sol, agradeció el apoyo para el cambio de techo de las viviendas de su comunidad, las cuales fueron afectadas por las fuertes lluvias y vientos presentados durante los últimos meses.