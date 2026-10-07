Con el lema “Tres estados, una experiencia” se presentó la primera marca regional de Venezuela. Foto: Gobernación del Táchira
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Presentan primera marca regional para consolidar rutas turísticas en Los Andes

El lanzamiento busca impulsar la economía de los estados Táchira, Mérida y Trujillo

Solka Agudelo
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El Ministerio del Poder Popular para el Turismo presentó oficialmente la marca «Los Andes: Tres estados, una experiencia», con el objetivo de impulsar el potencial turístico y comercial de los estados Táchira, Mérida y Trujillo.

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, señaló que la primera marca regional de Venezuela se posiciona como una experiencia piloto para promover la alianza público-privada como la vía más eficiente para elevar los estándares de calidad y competitividad en la actividad turística.

Asimismo, precisó que la propuesta integra a prestadores de servicios de los tres estados andinos para la consolidación de las rutas y circuitos turísticos establecidos, así como para la creación de nuevas iniciativas.

Destacó además que los Andes venezolanos están listos para recibir al público con sus paisajes y la hospitalidad de su gente.Plataforma para el desarrollo económicoLa actividad estuvo acompañada por los gobernadores Freddy Bernal (Táchira), Arnaldo Sánchez (Mérida) y Gerardo Márquez (Trujillo), así como por autoridades nacionales y locales.

El gobernador Freddy Bernal celebró el lanzamiento de la marca Los Andes como una plataforma económica y un mecanismo de articulación para el futuro, que permitirá integrar los esfuerzos de los operadores turísticos, las autoridades y la población para impulsar el turismo y el desarrollo económico de la región.

1 COMENTARIO

  1. Buenas tardes,
    Estoy ubicado en Táchira, tengo una propuesta de ciclo turismo por la ruta antigua de Capacho – San Antonio. Estoy dispuesto a compartir la idea y poder aportar para el desarrollo turístico de «Tres estados, una experiencia».

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