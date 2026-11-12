Protección Civil alerta sobre aumento de siniestros viales en Táchira

Protección Civil alertó sobre el incremento de la siniestralidad vial en el estado Táchira, que en las últimas 24 horas registra un saldo de 14 hechos viales con más de 25 personas lesionadas en los municipios San Cristóbal, Cárdenas, Torbes, Capacho, Ureña y Uribante.

Así lo indicó el director del ente preventivo, Yesnardo Canal, quien señaló que de los 14 siniestros presentados, 12 involucran directamente a conductores de motocicletas, evidenciándose casos con exceso de pasajeros en este tipo de vehículos.

Asimismo, destacó que durante el año 2026 se contabilizan 2.006 hechos viales en la entidad, de los cuales 1.956 involucran motorizados, representando el 92% del total, de acuerdo con las estadísticas institucionales.

Finalmente, anunció la implementación de una campaña de concienciación en las principales arterias viales de la región, a fin de promover la cultura preventiva, especialmente ante el inicio de la temporada decembrina.