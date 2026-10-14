Simulacro sísmico fortalece la cultura preventiva en Táchira

El estado Táchira demostró un alto nivel de organización y capacidad de respuesta ante eventos adversos, con la realización del 10° Simulacro Regional de Evacuación Sísmica, el cual contó con la participación de autoridades civiles y militares e instituciones públicas y privadas de los 29 municipios de la entidad andina.

Así lo aseveró el director de Protección Civil, Yesnardo Canal, quien señaló que este ejercicio preventivo se enmarca en el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y tiene por objetivo la evaluación de capacidades en tiempo real, de acuerdo con los estándares internacionales.

Por su parte, el gobernador Freddy Bernal resaltó que el simulacro busca fortalecer la alerta temprana y evaluar los tiempos de respuesta con el propósito de salvar vidas. Asimismo, subrayó que la conciencia ciudadana es un factor clave de la cultura de la prevención, especialmente después de los eventos ocurridos el pasado 24 de junio.

La práctica se desarrolló en dos fases. La primera, orientada a la evacuación ordenada de infraestructuras, contó con la participación de más de 1.400 centros educativos, instituciones y empresas de la entidad andina. La segunda, enfocada en el despliegue de búsqueda y rescate, sumó la actuación de grupos de gestión de riesgo, fuerzas policiales y militares, personal médico y paramédico, así como especialistas en diversas áreas de atención en contextos de emergencia.

Fase 1: Evacuación

La jornada inició a las 10:30 de la mañana bajo una hipótesis de sismo de magnitud 7.2 Mw y una profundidad de 10 km, con el sonar de las sirenas de emergencia y la activación del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) en la sede principal de Protección Civil Táchira, ubicada en la ciudad de San Cristóbal.

El ejercicio incluyó la evacuación de infraestructuras y el despliegue de las direcciones municipales de Protección Civil para realizar la evaluación preliminar de daños. Asimismo, incorporó la instalación de un campamento transitorio y refugio temporal para la atención de la población afectada.

El gobernador Freddy Bernal, acompañado por el viceministro para la Gestión del Riesgo y Protección Civil, Oti Paituvi, recorrió las inmediaciones de la Plaza de Toros de San Cristóbal, donde se habilitó el campamento para brindar respuesta humanitaria ante un eventual sismo, con el montaje de carpas de emergencia, espacios de refugio, sistemas de agua potable y cocinas de campaña para garantizar condiciones de resguardo y alimentación, así como la activación de puestos médicos y protocolos de atención para personas damnificadas y en condición de vulnerabilidad.

El espacio funciona de manera coordinada con los ejercicios de búsqueda y rescate de la fase 2, para medir la capacidad logística de asistencia en refugio durante operaciones continuas de más de 30 horas.

Fase 2: Despliegue de búsqueda y rescate

Una vez completada la fase 1, funcionarios especializados en gestión de riesgo comenzaron la fase 2 del simulacro, la cual establece siete escenarios georreferenciados de impacto crítico orientados a la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (BREC).

El escenario central se ubica en la antigua sede de Banfoandes, en el centro de San Cristóbal, donde se instalaron carpas de emergencia, centros de comunicaciones y espacios de atención médica.

En este punto, los rescatistas iniciaron labores técnicas en una jornada de operaciones que se extenderá por 30 horas ininterrumpidas.

Cooperación nacional e internacional

El simulacro regional contó con el acompañamiento de comisiones de Protección Civil de los estados Mérida y Trujillo, así como con el monitoreo de delegaciones de la Cruz Roja Internacional de Venezuela y Colombia.

A nivel regional, más 1.000 funcionarios pertenecientes a Protección Civil, cuerpos de bomberos, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contribuyeron en la ejecución del ejercicio preventivo.