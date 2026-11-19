El Gobierno del Táchira y la República de Indonesia establecieron una alianza estratégica con el objetivo de impulsar la exportación de tilapia y carne bovina con certificación halal.

Así lo informó el gobernador Freddy Bernal, quien señaló que esta iniciativa busca diversificar la economía regional y abrir nuevas rutas comerciales internacionales.

El acuerdo se concretó en el marco de la visita del embajador de Indonesia en Venezuela, Fikry Cassidy, durante la cual se realizó una rueda de negocios con representantes del sector empresarial y productivo tachirense.

El mandatario regional precisó que la iniciativa propone abastecer la creciente demanda del mercado indonesio, que cuenta con aproximadamente 300 millones de consumidores.

Asimismo, destacó que la región proyecta una oferta inicial de 25 millones de kilos mensuales de tilapia, con el aprovechamiento de 296 hectáreas de espejos de agua operativas y un plan de expansión focalizado en los municipios Samuel Darío Maldonado, García de Hevia, Ureña, Libertador y Fernández Feo.

Por su parte, el rubro ganadero contempla la adecuación de los procesos para garantizar la certificación halal, requisito para el ingreso de productos al mercado indonesio.

Al respecto, el embajador Fikry Cassidy expresó que, como parte de la cooperación bilateral, empresas del país asiático aportarán capital de inversión y transferencia tecnológica para optimizar la cadena de producción en la entidad andina.

Hoja de ruta bilateral

El gobernador Freddy Bernal resaltó que ambas partes acordaron una agenda bilateral que incluye la instalación de mesas de trabajo conjuntas entre autoridades regionales y empresarios locales, así como la visita de una delegación técnica y comercial de Indonesia en enero de 2027, con el propósito de consolidar los estándares exigidos y concretar los envíos de productos tachirenses.

Finalmente, expresó que con este paso el Táchira busca posicionarse como un eje agroexportador en el occidente venezolano, conectando a los productores primarios con los mercados del sudeste asiático.